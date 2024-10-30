В Тернопольской области начал работу Офис сопровождения инвестиций

В Тернопольской области в рамках работы платформы «Диалог власти и бизнеса» создали Офис сопровождения инвестиций. Об этом сообщила в Тернопольской ОВА.
Работа офиса будет направляться на:
Координировать работу офиса будет департамент экономического развития и торговли Тернопольской областной военной администрации.
В Тернопольской ОВО призывают обращаться инвесторов, нуждающихся в сопровождении проекта от поиска локации до получения разрешительной документации, реализации и дальнейшей деятельности, а также владельцев земельного участка или помещений, которые можно предложить потенциальному инвестору.
Также мы писали, что регистрация бизнеса в Дії сократилась с 20 до 5 минут – что изменилось.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.