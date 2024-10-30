В Тернопольской области начал работу Офис сопровождения инвестиций

Координировать работу офиса будет департамент экономического развития и торговли Тернопольской ОВА.

В Тернопольской области в рамках работы платформы «Диалог власти и бизнеса» создали Офис сопровождения инвестиций. Об этом сообщила в Тернопольской ОВА.

Работа офиса будет направляться на:

содействие реализации основных принципов государственной политики по вопросам привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата области;

рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности и сдерживающих процесс инвестирования;

предоставление консультаций субъектам хозяйствования о возможностях привлечения инвестиций в экономику области;

налаживание взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования в сфере инвестиционной деятельности;

подготовку предложений по формированию инвестиционного потенциала области, поддержку приоритетных инвестиционных проектов.

Координировать работу офиса будет департамент экономического развития и торговли Тернопольской областной военной администрации.

В Тернопольской ОВО призывают обращаться инвесторов, нуждающихся в сопровождении проекта от поиска локации до получения разрешительной документации, реализации и дальнейшей деятельности, а также владельцев земельного участка или помещений, которые можно предложить потенциальному инвестору.

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