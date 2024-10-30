У Тернопільській області розпочав роботу Офіс супроводу інвестицій

У Тернопільській області в межах роботи платформи «Діалог влади та бізнесу» створили Офіс супроводу інвестицій. Про це повідомила у Тернопільська ОВА.
Робота Офісу спрямовуватиметься на:
Координуватиме роботу офісу департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації.
У Тернопільській ОВА закликають звертатися інвесторів, які потребують супроводу проєкту від пошуку локації до отримання дозвільної документації, реалізації та подальшої діяльності, а також власників земельної ділянки чи виробних приміщень, які можна запропонувати потенційному інвестору.
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