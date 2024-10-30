У Тернопільській області розпочав роботу Офіс супроводу інвестицій

Координуватиме роботу офісу департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОВА.

У Тернопільській області в межах роботи платформи «Діалог влади та бізнесу» створили Офіс супроводу інвестицій. Про це повідомила у Тернопільська ОВА.

Робота Офісу спрямовуватиметься на:

сприяння реалізації основних засад державної політики з питань залучення інвестицій та формування сприятливого інвестиційного клімату області;

розгляд проблемних питань, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності та стримують процес інвестування;

надання консультацій суб’єктам господарювання щодо можливостей залучення інвестицій в економіку області;

налагодження взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання у сфері інвестиційної діяльності;

підготовку пропозицій щодо формування інвестиційного потенціалу області, підтримку пріоритетних інвестиційних проєктів.

Координуватиме роботу офісу департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації.

У Тернопільській ОВА закликають звертатися інвесторів, які потребують супроводу проєкту від пошуку локації до отримання дозвільної документації, реалізації та подальшої діяльності, а також власників земельної ділянки чи виробних приміщень, які можна запропонувати потенційному інвестору.

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