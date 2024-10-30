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У Тернопільській області розпочав роботу Офіс супроводу інвестицій

19:28, 30 жовтня 2024
Координуватиме роботу офісу департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОВА.
У Тернопільській області розпочав роботу Офіс супроводу інвестицій
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У Тернопільській області в межах роботи платформи «Діалог влади та бізнесу» створили Офіс супроводу інвестицій. Про це повідомила у Тернопільська ОВА.

Робота Офісу спрямовуватиметься на:

  • сприяння реалізації основних засад державної політики з питань залучення інвестицій та формування сприятливого інвестиційного клімату області;
  • розгляд проблемних питань, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності та стримують процес інвестування;
  • надання консультацій суб’єктам господарювання щодо можливостей залучення інвестицій в економіку області;
  • налагодження взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання у сфері інвестиційної діяльності;
  • підготовку пропозицій щодо формування інвестиційного потенціалу області, підтримку пріоритетних інвестиційних проєктів.

Координуватиме роботу офісу департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації.

У Тернопільській ОВА закликають звертатися інвесторів, які потребують супроводу проєкту від пошуку локації до отримання дозвільної документації, реалізації та подальшої діяльності, а також власників земельної ділянки чи виробних приміщень, які можна запропонувати потенційному інвестору.

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