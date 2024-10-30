На Львівщині браконьєри вбили рідкісних зубрів та намагалися приховати злочин, спаливши останки

На Львівщині виявлено обгорілі останки двох червонокнижних зубрів, м’ясо викрадено.

На Львівщині браконьєри вбили двох зубрів, які охороняються законом, повідомила адміністрація Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Інформацію про незаконне полювання на цих рідкісних тварин, які мешкають у національному парку, передало місцеве населення. Підтвердили це 29 жовтня під час рейду працівники служби охорони.

Місце злочину зафіксували за півтора кілометра від меж нацпарку, на території Зубрицького лісництва. «На місці незаконного полювання виявлено залишки двох дорослих особин зубра. Туші тварин розчленовано, м'ясо забрано», – йдеться у повідомленні. Крім того, браконьєри намагалися спалити останки одного з зубрів.

Факт незаконного полювання передали до Дрогобицького райвідділу поліції та Держекоінспекції. Розслідування триває.

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