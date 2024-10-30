На Львовщине браконьеры убили редких зубров и пытались скрыть преступление, сжегши останки

На Львовщине обнаружены обгоревшие останки двух краснокнижных зубров, мясо похищено.

На Львовщине браконьеры убили двух зубров, которые охраняются законом, сообщила администрация Национального природного парка «Сколевские Бескиды». Информацию о незаконной охоте на этих редких животных, обитающих в национальном парке, передало местное население. Подтвердили это 29 октября во время рейда работники службы охраны.

Место преступления зафиксировали в полутора километрах от границ нацпарка, на территории Зубрицкого лесничества. «На месте незаконной охоты обнаружены остатки двух взрослых особей зубра. Туши животных расчленены, мясо забрано», - говорится в сообщении. Кроме того, браконьеры пытались сжечь останки одного из зубров.

Факт незаконной охоты передали в Дрогобычский райотдел полиции и Госэкоинспекцию. Расследование продолжается.

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