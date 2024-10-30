Реєстрація бізнесу у Дії скоротилася з 20 до 5 хвилин – що змінилося

Оновлено дозволяє автоматично визначати кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю у Дії стала швидше. Як повідомили у пресслужбі, у команді прагнуть постійно покращувати та оновлювати наявні сервіси держави у смартфоні, відтак потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, й додали нові фішки.

Таким чином, заявляють у Дії, відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20.

Серед оновлень:

Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.

Усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє.

Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.

Як скористатися сервісом:

авторизуйтеся на порталі Дія

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ

підпишіть її електронним підписом

після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.

Нагадаємо, що українці, які збираються вийти на пенсію, можуть подати заявку в режимі онлайн із Дія.Підписом.

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