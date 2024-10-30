Реєстрація бізнесу у Дії скоротилася з 20 до 5 хвилин – що змінилося

10:36, 30 жовтня 2024
Оновлено дозволяє автоматично визначати кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.
Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю у Дії стала швидше. Як повідомили у пресслужбі, у команді прагнуть постійно покращувати та оновлювати наявні сервіси держави у смартфоні, відтак потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, й додали нові фішки.
Таким чином, заявляють у Дії, відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20.
Серед оновлень:
- Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.
- Усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє.
- Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.
Як скористатися сервісом:
- авторизуйтеся на порталі Дія
- заповніть заяву на реєстрацію ТОВ
- підпишіть її електронним підписом
- після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.
Нагадаємо, що українці, які збираються вийти на пенсію, можуть подати заявку в режимі онлайн із Дія.Підписом.
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