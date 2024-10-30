АРМА оголосило конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття

Як йдеться у повідомленні, комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оголошує конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття — ТзОВ «Термінал Карпати».

Як йдеться у повідомленні, це важливий логістичний комплекс у Закарпатській області, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень.

За результатами огляду, було встановлено, що комплекс включає кілька основних інфраструктурних об’єктів:

Адміністративну будівлю в м. Чоп;

Виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар, насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі;

Офісну будівлю в с. Свобода.

«Головний об’єкт — критий ангар для перевантаження вантажів, що перевозяться у критому рухомому складі загальною площею 21.504 кв. м. з підведеними коліями європейської (1435 мм) та пострадянської (1520 мм) ширини. Така інфраструктура забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом», - зазначили у АРМА та пояснили, що комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу.

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