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Бійці ДСНС врятували котика з будинку в Києві, який пошкодив російський безпілотник, відео

10:00, 30 жовтня 2024
Квартира, в якій він перебував, майже повністю вигоріла, зазначають у ДСНС.
Бійці ДСНС врятували котика з будинку в Києві, який пошкодив російський безпілотник, відео
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Як писала «Судово-юридична газета», уночі російські війська атакували Україну ударними БпЛА.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків дронів зайнялася пожежа у багатоповерхівці. У поліції повідомили, що з допомогою до медиків звернулося дев’ять громадян. Серед постраждалих 11-річна дівчинка.

У ДСНС України показали, як рятувальники врятували вночі маленького пухнастика із пошкодженого російським безпілотником будинку в Києві. Квартира, в якій він перебував, майже повністю вигоріла, зазначають у ДСНС.

Надзвичайники реанімували котика та передали його господарю. Наразі життю чотирилапого нічого не загрожує.

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ДСНС Київ війна тварини

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