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У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків дронів зайнялася пожежа у багатоповерхівці

08:48, 30 жовтня 2024
Постраждали 9 людей, також пошкоджена будівля дитячого садочка.
У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків дронів зайнялася пожежа у багатоповерхівці
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Уночі російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА — 33 ворожі дрони вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені, зазначили у Повітряних Силах України.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.

«Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина», - повідомили у КМВА.

Крім того, за інформацією військової адміністрації, за іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП, яку вже усунули.

«Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка», - додали у КМВА.

У поліції Києва уточнили, що уламками було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, там виникла пожежа. Станом на ранок пожежу уже ліквідували.

«За допомогою до медиків звернулося дев’ять громадян. Серед постраждалих 11-річна дівчинка. Потерпілим надано допомогу без госпіталізації», - поінформували у поліції.

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Київ війна

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