В Соломенском районе Киева в результате падения обломков дронов занялся пожар в многоэтажке

Пострадали 9 человек, также повреждено здание детского сада.

Ночью российские войска атаковали Украину 62 ударными БпЛА — 33 вражеских дрона удалось уничтожить, еще 25 были локационно потеряны, отметили в Воздушных Силах Украины.

«Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких квартирах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок», - сообщили в КГВА.

Кроме того, по информации военной администрации, по другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП, которую уже устранили.

«Кроме жилого дома, в Соломенском районе повреждения получило здание детского сада», - добавили в КГВА.

В полиции Киева уточнили, что обломками был поврежден девятиэтажный жилой дом, там возник пожар. По состоянию на утро пожар уже ликвидировали.

«За помощью к медикам обратилось девять граждан. Среди пострадавших – 11-летняя девочка. Пострадавшим предоставлена ​​помощь без госпитализации», - проинформировали в полиции.

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