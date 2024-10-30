Байден заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если войска КНДР войдут на ее территорию

Также он отметил, что озабочен присутствием северокорейских войск в Курской области в россии.

Источник фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Джо Байден 29 октября заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на ее территорию. Его слова цитирует Reuters.

Также он отметил, что озабочен присутствием северокорейских войск в Курской области в россии.

«Я обеспокоен этим», - сказал Байден, отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области.

На вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар, Байден заявил: «Если они пересекут Украину, да».

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент Южной Кореи Юн Сук Йоль сообщил, что на этой неделе делегация из Южной Кореи планирует посетить Украину для обсуждения информации о возможном развертывании северокорейских войск в россии и для координации сотрудничества. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на офис президента после телефонного разговора Юн Сук Йоля с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera подчеркнул, что Украина своей операцией в Курской области показала слабость россиян.

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