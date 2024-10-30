Независимость судебной власти – это не привилегия, судьи должны это понять – Офис Президента

У Президента рассказали, чего ожидают от украинских судей.

Источник фото: Юлия Гришина / Facebook

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая рассказала, как украинским судьям необходимо относиться к такому определению как «независимость судебной власти».

«Судебная ветвь власти независима и самостоятельна, однако судьи должны осознать, что независимость судебной власти должна обеспечивать каждому гражданину право на справедливый суд. То есть, независимость судебной власти – это не привилегия, это не преимущество, это не исключительный статус судей. Независимость судебной власти – это гарантия уважения прав человека и основных свобод. Это то, что дает возможность каждому лицу испытывать доверие к судам, судьям и уверенность в господстве верховенства права»», - рассказала Ирина Мудрая 29 октября во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее опубликовала эксклюзивное интервью Ирины Мудрой относительно Стратегии развития системы правосудия до 2029 года, реформирования судебной власти, прокуратуры, адвокатуры, юридического образования и т. д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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