Основания, по которым заседания МСЭК будут проходить онлайн, а решения МСЭК приниматься заочно, определит Кабмин – парламент принял закон

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла громко анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн.

Источник фото: Волынские новости

Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы, несмотря на достаточно существенные замечания Главного юридического управления парламента.

Закон принят на фоне несколько противоречивых заявлений относительно передачи функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы и принятии решений на основании данных ЭСОЗ (министр здравоохранения Виктор Ляшко), но при этом об оставлении функций пока в МСЭК до конца года (председатель профильного комитета Михаил Радуцкий), о создании новой системы еПотенциал (министр соцполитики Оксана Жолнович), согласно которой «вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов».

Очевидно, у рядового человека может сложится мнение, что после решения СНБО относительно необходимости что-то сделать с системой МСЭК, разные органы начали наперебой «набрасывать» свои варианты.

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Тогда Президент Владимир Зеленский назвал неубедительными озвученные во время СНБО доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра соцполитики Оксаны Жолнович по ситуации с МСЭК. Также Президент наметил общий план задачи, отметив, что необходимо разобраться с фактами необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда и в местных администрациях; ликвидировать систему МСЭК; при этом провести полную цифровизацию всех этапов установления инвалидности («чиновникам – в Минцифры, в цифровой команде Минобороны – есть кому обеспечить соответствующие изменения»), а также исправить ситуацию, когда люди, получившие настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, не могут получить статус и выплаты.

Итак, возвращаясь к принятому в целом 29 октября законопроекту 11225, следует напомнить, что его инициатором выступала глава социального комитета Рады Галина Третьякова, которая в пояснительной записке указывала, что «законопроект имеет целью провести точечные изменения отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн)».

Впрочем, при подготовке проекта ко второму чтению из него исчезла норма о том, что «участие лица и формы участия лица (лично или дистанционно) в заседании медико-социальной экспертной комиссии определяются лицом самостоятельно».

Вместо этого предлагается, чтобы перечень оснований, по которым заседания МСЭК проводятся в дистанционном формате или организуются выездные заседания МСЭК, или решения МСЭК принимаются заочно, определялся Кабмином.

Следует отметить, что новый закон фактически продуцирует большое количество норм, предполагающих, что вопросы будут регулироваться не этим законом, а Кабмином в Положении о медико-социальной экспертизе и других актах. К примеру, именно Кабмин определит порядок обжалования решений МСЭК, а также основания и сроки лишения председателя и членов МСЭК членства в комиссиях любого уровня и права выполнять соответствующие функции.

При этом предполагается, что закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, но Кабмину дается месяц на принятие соответствующих нормативно-правовых актов.

То есть, новый закон уже будет действовать, но как его реализовать на практике – неизвестно, ведь вся суть регулирования должна быть заложена в актах Правительства, которые не факт, что будут приняты к тому времени.

«Тем самым, вопреки требованию правовой определенности закона как составляющей принципа верховенства права, фактически допускается невыполнение положений Закона в течение определенного времени (по меньшей мере, в течение месяца после вступления его в силу). Считаем, что вступление в силу принятого Закона должно быть отсрочено на срок, необходимый КМУ для подготовки проектов подзаконных актов, вытекающих из него» - предупредило Главное юридическое управление Верховной Рады.

Итак, согласно принятому 29 октября закона в ч. 1 статьи 3 Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» установлено, что инвалидность определяется путем экспертного обследования органами медико-социальной экспертизы Минздрава. Действующая до этого редакция предусматривала, что «инвалидность как мера потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах медико-социальной экспертизы Минздрава».

В Законе «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» устанавливается, что медико-социальная экспертиза – это установление степени устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причин и времени их наступления, а также доработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью) в рамках стратегии компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана (при наличии) и комплексного реабилитационного обследования лица с ограничением жизнедеятельности.

Также определено, что документы лица с ограничениями повседневного функционирования направляются для прохождения МСЭК с целью подтверждения устойчивого ограничения жизнедеятельности и установления статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью» в случае выявления мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого ограничения жизнедеятельности.

Медико-социальную экспертизу проводят медико-социальные экспертные комиссии первого, второго и других уровней в соответствии с распределением, определенным Кабмином.

Решение МСЭК с мотивировочной частью (обоснованием такого решения) предоставляется лицу. Максимальные сроки принятия решения по результатам МСЭК определяются Кабмином.

Перечень оснований, по которым заседания МСЭК проводятся в дистанционном формате или организуются выездные заседания МСЭК, или решения МСЭК принимаются заочно, также определяется Кабмином.

Установлено, что МСЭК:

обеспечивают своевременный осмотр (переосмотр) совершеннолетних лиц с нарушениями здоровья, лиц с инвалидностью. В случае если лицо, обращающееся для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосмотр) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосмотр) проводится по месту ее жительства (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для пожилых людей и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на лечении;

вносят в централизованный банк данных по проблемам инвалидности информацию о лицах, прошедших медико-социальную экспертизу в порядке, определенном Кабмином.

Также уточнено, что во время проведения экспертизы на заседании МСЭК по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности, и/или врач или специалист по реабилитации в сфере здравоохранения, участие которого лицо обеспечивает самостоятельно. Заявление в произвольной форме должно содержать данные адвоката, законного представителя или представителя по доверенности, а также добровольное согласие лица на разглашение его медицинской информации.

Лицо, его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности имеет право самостоятельно осуществлять видео-, аудиофиксацию заседания МСЭК относительно такого лица с использованием технических средств. Запись может быть приобщена к материалам, подаваемым в случае обжалования принятого решения. Лицо, его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности имеет право с помощью собственных технических средств осуществить фотофиксацию документов, формируемых МСЭК в рамках рассмотрения дела лица. В случае несогласия с решением МСЭК первого уровня лицо имеет право подать в течение одного месяца после получения заключения письменную жалобу в МСЭК второго уровня.

Медико-социальная экспертная комиссия первого уровня, проводившая экспертизу, в 3-дневный срок после поступления соответствующей жалобы направляет все имеющиеся документы на рассмотрение в МСЭК второго уровня, которая в течение одного месяца со дня представления указанных документов производит повторный осмотр лица и принимает соответствующее решение.

Решение МСЭК второго уровня может быть обжаловано в течение одного месяца в орган, определенный Минздравом.

Решение МСЭК может быть отменено в рамках обжалования в МСЭК высшего уровня.

Также решение МСЭК может быть обжаловано в суд. При этом порядок обжалования решения МСЭК определяется Положением о медико-социальной экспертизе, утверждаемым Кабмином.

Порядок, основания и сроки лишения председателя и членов МСЭК членства в комиссиях любого уровня и права выполнять соответствующие функции (проводить медико-социальную экспертизу) определяются Положением о медико-социальной экспертизе, утверждаемым, опять же, Кабмином.

В ч. 4 статьи 23 Закона «О реабилитации в сфере здравоохранения» устанавливается, что в случае выявления мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого ограничения жизнедеятельности, что указывается в индивидуальном реабилитационном плане, лицо направляется для проведения экспертизы устойчивого ограничения жизнедеятельности и установления статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью».

Автор: Наталя Мамченко

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