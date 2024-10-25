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Региональные МСЭК будут работать до 1 января по старой системе, – Михаил Радуцкий

11:01, 25 октября 2024
Медико-социальные экспертные комиссии работают в привычном режиме, новые изменения запланированы на 2025 год.
Региональные МСЭК будут работать до 1 января по старой системе, – Михаил Радуцкий
Источник фото: korosten.today
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) будут работать до 1 января 2025 года, когда планируется их реформирование. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Спасибо правительству, спасибо министру. До конца недели должна быть ликвидирована центральная МСЭК, которая находится в Киеве», - сказал он.

Радуцкий отметил, что центральную МСЭК в Киеве планируют ликвидировать до конца недели. Региональные МСЭК, по его словам, будут работать по старой системе до конца года. Политик надеется, что новые подходы к контролю снизят риск скандалов в этой сфере.

«Но под тем контролем, который сегодня там будет, я надеюсь, что до конца года у нас громких уже каких-то скандалов не будет. Я же не думаю, что эти люди бессмертны и бесстрашны. Они должны понимать, что на них сегодня смотрит вся страна. Поэтому я думаю, что немножко будет проще. Потому что мы не можем сегодня оставить людей без такой комиссии», - отметил Радуцкий.

Он пояснил, что «мы не можем сегодня сказать, что вот МСЭК нет, ждите до 1 января, пока появится что-то новое».

Также он сообщил, что функции центральной МСЭК Киева, в частности контроль и рассмотрение жалоб, теперь будет выполнять Институт Минздрава в Днепре. Это решение принято после увольнения руководителей, которое произошло на фоне скандалов.

Радуцкий добавил, что правительство делает все возможное, чтобы граждане не почувствовали переходного периода в системе МСЭК до запланированных изменений.

«Где, кстати, министр уволил руководителя после всех этих громких скандалов, так же как и руководителя центральной МСЭК. Я думаю, что до января правительство сделает все максимально для того, чтобы люди не почувствовали этого переходного периода», - подытожил нардеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Кроме того, в Офисе Президента обсудили порядок и критерии для установления инвалидности после ликвидации МСЭК.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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МСЕК

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