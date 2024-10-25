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Регіональні МСЕК працюватимуть до 1 січня по старій системі, – Михайло Радуцький

11:01, 25 жовтня 2024
Медико-соціальні експертні комісії працюють в звичному режимі, нові зміни заплановані на 2025 рік
Регіональні МСЕК працюватимуть до 1 січня по старій системі, – Михайло Радуцький
Джерело фото: korosten.today
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) працюватимуть до 1 січня 2025 року, коли планується їх реформування. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Дякую уряду, дякую міністру. До кінця тижня має бути ліквідована центральна МСЕК, яка знаходиться в Києві», - сказав він.

Радуцький наголосив, що центральну МСЕК у Києві планують ліквідувати до кінця тижня. Регіональні МСЕК, за його словами, працюватимуть за старою системою до кінця року. Політик сподівається, що нові підходи до контролю знизять ризик скандалів у цій сфері.

«Але під тим контролем, який сьогодні там буде, я сподіваюся, що до кінця року в нас гучних вже якихось скандалів не буде. Я ж не думаю, що ці люди безсмертні та безстрашні. Вони мають розуміти, що на них сьогодні дивиться вся країна. Тому я думаю, що трошки буде простіше. Бо ми не можемо сьогодні залишити людей без такої комісії», — зазначив Радуцький.

Він пояснив, що «ми не можемо сьогодні сказати, що от МСЕК немає, чекайте до 1 січня, поки з'явиться щось нове».

Також він повідомив, що функції центральної МСЕК Києва, зокрема контроль та розгляд скарг, тепер виконуватиме Інститут МОЗ у Дніпрі. Це рішення ухвалене після звільнення керівників, що відбулося на тлі скандалів.

Радуцький додав, що уряд робить усе можливе, щоб громадяни не відчули перехідного періоду в системі МСЕК до запланованих змін.

«Де, до речі, міністр звільнив керівника після всіх цих гучних скандалів, так само як і керівника центральної МСЕК. Я думаю, що до січня уряд зробить все максимально для того, щоб люди не відчули цього перехідного періоду», - підсумував нардеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Крім того, в Офісі Президента обговорили порядок і критерії для встановлення інвалідності після ліквідації МСЕК.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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МСЕК

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