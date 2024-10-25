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У Хмельницькій ОВА звільнили директора департаменту охорони здоров'я після скандалу із МСЕК

12:41, 25 жовтня 2024
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров’я Олександра Завроцького.
У Хмельницькій ОВА звільнили директора департаменту охорони здоров'я після скандалу із МСЕК
Джерело фото: Суспільне
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Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького.

«Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення» - повідомив Тюрін.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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Хмельницький ОДА МСЕК

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