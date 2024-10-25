Суд підтвердив правомірність застосування штрафу за несвоєчасність подання звіту про контрольовані операції — подробиці справи

Апеляційний суд погодився з рішенням податкової щодо штрафу за несвоєчасність подання звіту про контрольовані операції та несвоєчасність повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Державна податкова служба повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким позивачу застосовано штраф за несвоєчасність подання звіту про контрольовані операції та несвоєчасність повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Колегія суддів відхилила доводи позивача про те, що заява про неможливість виконання податкових зобов`язань була доставлена до приміщення ГУ ДПС у Полтавській області до скриньки «Вхідної кореспонденції» водієм офісного службового автомобіля підприємства, на підтвердження чого надано подорожній лист службового легкового автомобіля та роздруківку з GPS-трекера автомобіля, оскільки наданий Журнал вихідної кореспонденції (його окремі сторінки) не свідчать про те, що цю заяву було направлено на адресу ГУ ДПС у Полтавській області з повідомленням про вручення.

Крім того, непідтвердженою є й та обставина, що представником позивача було подано таку заяву шляхом вкидання до скриньки «Вхідної кореспонденції» ГУ ДПС у Полтавській області, оскільки на наявній матеріалах справи копії заяви не міститься відомостей про її отримання уповноваженими особами податкового органу.

Колегія суддів також зауважує, що, враховуючи строк розгляду заяви, з матеріалів справи не вбачається того, що позивач після подання ним відповідної заяви (як він стверджує), звертався до податкового органу щодо результатів розгляду такої заяви або оскаржував у судовому порядку бездіяльність ГУ ДПС у Полтавській області щодо нерозгляду заяви чи неприйняття відповідного рішення тощо.

Крім того, колегія суддів зауважує, що граничний термін подання звіту про контрольовані операції за 2021 рік та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2021 рік спливав 30.09.2022, при цьому первинні бухгалтерські документи були отримані позивачем від його контрагента 21.09.2022, тобто за 9 днів до настання строку подання звіту та повідомлення, що стверджується наявним у матеріалах справи актом.

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