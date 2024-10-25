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Суд подтвердил правомерность применения штрафа за несвоевременность подачи отчета о контролируемых операциях — подробности дела

16:54, 25 октября 2024
Апелляционный суд согласился с решением налоговой о штрафе за несвоевременность подачи отчета о контролируемых операциях и несвоевременность сообщения об участии в международной группе компаний.
Суд подтвердил правомерность применения штрафа за несвоевременность подачи отчета о контролируемых операциях — подробности дела
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Государственная налоговая служба сообщает, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым к истцу применен штраф за несвоевременность представления отчета о контролируемых операциях и несвоевременность сообщения об участии в международной группе компаний.

Коллегия судей отклонила доводы истца о том, что заявление о невозможности выполнения налоговых обязательств было доставлено в помещение ГУ ГНС в Полтавской области в ящик «Входящей корреспонденции» водителем офисного служебного автомобиля предприятия, в подтверждение чего предоставлено путевое письмо служебного легкового автомобиля и распечатку с GPS-трекера автомобиля, поскольку предоставленный Журнал исходящей корреспонденции (его отдельные страницы) не свидетельствуют о том, что это заявление было направлено в адрес ГУ ГНС в Полтавской области с уведомлением о вручении.

Кроме того, неподтверждено и то обстоятельство, что представителем истца было подано такое заявление путем вброса в ящик «Входной корреспонденции» ГУ ГНС в Полтавской области, поскольку на имеющихся материалах дела копии заявления не содержится сведений о его получении уполномоченными лицами налогового органа.

Коллегия судей также отмечает, что, учитывая срок рассмотрения заявления, из материалов дела не усматривается того, что истец после подачи им соответствующего заявления (как он утверждает), обращался в налоговый орган о результатах рассмотрения такого заявления или обжаловал в судебном порядке бездействие ГУ ГНС в Полтавской области относительно нерассмотрения заявления или непринятия соответствующего решения.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что предельный срок представления отчета о контролируемых операциях за 2021 год и уведомление об участии в международной группе компаний за 2021 год истекал 30.09.2022, при этом первичные бухгалтерские документы были получены истцом от его контрагента 21.09.2022, т.е. за 9 дней до наступления срока представления отчета и уведомления, утверждаемого имеющимся в материалах дела актом.

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