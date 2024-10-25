Владимир Зеленский назначил двух глав администраций в Запорожской и Сумской областях

В то же время уволен начальник Щастинской городской военной администрации Щастинского района Луганской области.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новых глав Роздольской сельской военной администрации Запорожской области и Роменской районной государственной администрации Сумской области.

Документы обнародованы на сайте главы государства.

Согласно распоряжению №117/2024-рп, Назаренко Валентина Александровна назначена председателем Роменской районной государственной администрации Сумской области.

А начальником Роздольской сельской военной администрации Василовского района Запорожской области. распоряжением №116/2024-рп назначена Кучерява Татьяна Александровна.

В то же время Владимир Зеленский подписал распоряжение №115/2024-рп, которым Пращур Сергей Петрович уволен с должности начальника Щастинской городской военной администрации Щастинского района Луганской области.

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