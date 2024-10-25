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Володимир Зеленський призначив двох голів адміністрацій у Запорізькій та Сумській областях

12:23, 25 жовтня 2024
Водночас звільнено начальника Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області.
Володимир Зеленський призначив двох голів адміністрацій у Запорізькій та Сумській областях
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський призначив нових очільників Роздольської сільської військової адміністрації Запорізької області та Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

Документи оприлюднені на сайті глави держави.

Відповідно до розпорядження №117 /2024-рп, Назаренко Валентину Олександрівну призначено головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

А начальником Роздольської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області. розпорядженням №116/2024-рп призначено Кучеряву Тетяну Олександрівну.

Водночас Володимир Зеленський підписав розпорядження №115/2024-рп, яким Пращура Сергія Петровича звільнено з посади начальника Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області.

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