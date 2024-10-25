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Велика Палата Верховного Суду висловила позицію щодо можливості розгляду двох або більше заяв про виправлення описки однією ухвалою

11:48, 25 жовтня 2024
ВП ВС підкреслила, що виправленню підлягають тільки ті описки, які мають істотний характер, зокрема в написанні прізвищ, імен, адрес та вказівці дат і строків.
Велика Палата Верховного Суду висловила позицію щодо можливості розгляду двох або більше заяв про виправлення описки однією ухвалою
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У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду щодо можливості розгляду двох або більше заяв про виправлення описки однією ухвалою.

Так, ВП ВС зазначила, що відповідно до ч. 1 ст. 253 КАС суд, який постановив судове рішення, може з власної ініціативи або за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Наведені норми передбачають можливість після ухвалення судового рішення у справі усунути в ньому помилки технічного (неюридичного) характеру - описки та очевидні арифметичні помилки.

У розумінні процесуального закону описка - це зроблена судом механічна граматична помилка в рішенні, яка допущена під час його письмово-вербального викладу (помилка у правописі, у розділових знаках, одрук тощо).

Не вважається опискою помилка, яка не викривляє зміст рішення, тобто неправильне розташування розділових знаків, неправильні відмінки слів, застосування русизмів та діалектизмів тощо. Тобто опискою необхідно вважати помилку, що порушує правила граматики, синтаксису, пунктуації, нумерації, що мають вплив на зміст судового рішення та його виконання.

ВП ВС звернула увагу, що виправленню підлягають лише ті описки, які мають істотний характер. До таких належать написання прізвищ та імен, адрес, зазначення дат та строків тощо.

Передбачаючи, що ухвали з питань виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні викладаються окремим документом, ч. 5 ст. 243 КАС (так само, як і інші процесуальні норми) не містить заборони щодо викладення одним документом чи вказівки на викладення окремим документом ухвали з питань розгляду двох або більше заяв ідентичного характеру, зокрема, про виправлення описок.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 317 КАС навіть за наявності порушення норм процесуального права воно може бути підставою для скасування або зміни рішення лише у разі, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

Ознайомитись з постановою ВП ВС № 990/162/23 можна за посиланням. 

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суд судова практика Велика Палата Верховного Суду

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