Большая Палата Верховного Суда высказала позицию о возможности рассмотрения двух или более заявлений об исправлении описки одним определением

ВП ВС подчеркнула, что исправлению подлежат только те описки, которые носят существенный характер, в частности в написании фамилий, имен, адресов и указания дат и сроков.

В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно возможности рассмотрения двух или более заявлений об исправлении описки одним определением.

Так, БП ВС отметила, что согласно ч. 1 ст. 253 КАС суд, постановивший судебное решение, может по собственной инициативе или по заявлению участника дела или иного заинтересованного лица исправить допущенные в судебном решении этого суда описки, очевидные арифметические ошибки независимо от того, вступило ли в судебное решение законную силу или нет. Приведенные нормы предусматривают возможность при принятии судебного решения по делу устранить в нем ошибки технического (неюридического) характера – описки и очевидные арифметические ошибки.

В понимании процессуального закона описка – это сделанная судом механическая грамматическая ошибка в решении, допущенная во время его письменно-вербального изложения (ошибка в правописании, в знаках препинания, опечатка и т.п.).

Не считается опиской ошибка, не искажающая смысл решения, то есть неправильное расположение знаков препинания, неправильные падежи слов, применение русизмов и диалектизмов и т.д. То есть опиской необходимо считать ошибку, нарушающую правила грамматики, синтаксиса, пунктуации, нумерации, оказывающих влияние на содержание судебного решения и его исполнение.

БП ВС обратила внимание, что исправлению подлежат только те описки, которые носят существенный характер. К таким относятся написание фамилий и имен, адресов, указания дат и сроков и т.д.

Предполагая, что решения по исправления описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении излагаются отдельным документом, ч. 5 ст. 243 КАС (равно как и другие процессуальные нормы) не содержит запрета на изложение одним документом или указания на изложение отдельным документом определения по вопросам рассмотрения двух или более заявлений идентичного характера, в частности, об исправлении описок.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 317 КАС, даже при наличии нарушения норм процессуального права, оно может быть основанием для отмены или изменения решения только в случае, если это нарушение привело к неправильному решению дела.

Ознакомиться с постановлением БП ВС №990/162/23 можно по ссылке.

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