Запорожье может остаться без электричества зимой, – глава ОВА

Глава Запорожской ОВА предупредил о возможном отсутствии электричества зимой, стоит готовиться к худшему.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в Запорожье и на подконтрольных правительству территориях области зимой 2024-2025 года электричество может полностью отсутствовать. Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона.

На вопрос о готовности к отопительному сезону, он отметил необходимость быть готовыми к худшему сценарию. «Возможно, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами, но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер», - подытожил глава ОВА.

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