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Запоріжжя може залишитися без електрики взимку, – голова ОВА

11:30, 25 жовтня 2024
Голова Запорізької ОВА попередив про можливу відсутність електрики взимку, варто готуватися до найгіршого.
Запоріжжя може залишитися без електрики взимку, – голова ОВА
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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що в Запоріжжі та на підконтрольних уряду територіях області взимку 2024-2025 року електрика може бути повністю відсутня. Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

На питання про готовність до опалювального сезону, він наголосив на необхідності бути готовими до найгіршого сценарію. «Можливо, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер», — підсумував голова ОВА.

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Запоріжжя енергетика

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