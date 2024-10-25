В Хмельницкой ОВА уволили директора департамента здравоохранения после скандала с МСЭК

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин уволил директора департамента здравоохранения Александра Завроцкого.

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Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин уволил директора департамента здравоохранения Александра Завроцкого.

«Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблением в ней не должно быть места. Очевидно, что координация этих вопросов выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения» – сообщил Тюрин.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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