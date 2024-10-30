Незалежність судової влади – це не привілей, судді повинні це зрозуміти – Офіс Президента

У Президента розповіли, чого очікують від українських суддів.

Джерело фото: Юлія Гришина / Facebook

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра розповіла, як українським суддям необхідно розуміти поняття «незалежність судової влади».

«Судова гілка влади є незалежною та самостійною, однак судді повинні усвідомити, що незалежність судової влади повинна забезпечувати кожному громадянину право на справедливий суд. Тобто, незалежність судової влади – це не привілей, це не перевага, це не виключний статус суддів. Незалежність судової влади – це гарантія поваги до прав людини та до основоположних свобод. Це те, що дає можливість кожній особі відчувати довіру до судів, суддів та мати впевненість у пануванні верховенства права», - розповіла Ірина Мудра 29 жовтня під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше опублікувала ексклюзивне інтерв’ю Ірини Мудрої щодо Стратегії розвитку системи правосуддя до 2029 року, питань реформування судової влади, прокуратури, адвокатури, юридичної освіти тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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