Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР ввійдуть на її територію

Також він зазначив, що стурбований присутністю північнокорейських військ у Курській області в росії.

Джерело фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Джо Байден 29 жовтня заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію. Його слова цитує Reuters.

Також він зазначив, що стурбований присутністю північнокорейських військ у Курській області в росії.

«Я стурбований цим», - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.

На запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь, Байден заявив: «Якщо вони перетнуть Україну, так».

Як писала «Судово-юридична газета», президент Південної Кореї Юн Сук Йоль повідомив, що цього тижня делегація з Південної Кореї планує відвідати Україну для обговорення інформації про можливе розгортання північнокорейських військ у росії та для координації співпраці. Про це пише Yonhap з посиланням на офіс президента після телефонної розмови Юн Сук Йоля з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera наголосив, що Україна своєю операцією в Курській області показала слабкість росіян.

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