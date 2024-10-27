Андрій Єрмак пояснив, чим для України важлива Курська операція

За словами голови Офісу Президента, Курська операція поставила під сумнів силу путіна.

Джерело фото: Ruslan Kaniuka/NurPhoto via AFPto

Україна своєю операцією в Курській області показала слабкість росіян. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

«Так, після трьох років важко продовжувати воювати. Я це добре знаю. Тому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян», - підкреслив Єрмак.

За словами очільника ОП, наступ ЗСУ у Курській області був правильним рішенням.

«Наше військове керівництво прийняло рішення з урахуванням ситуації, і я вважаю, що воно було правильним. Курськ зруйнував російський наратив і поставив під сумнів силу путіна. У нас немає альтернативи, війна триває», - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що росіяни ведуть повномасштабне вторгнення вже три роки, проте Україна продовжує боротися:

«Ніхто ні за що не готовий поступитися. Як інакше пояснити це сім’ям наших загиблих? Чи варто здаватися росіянам, бо європейці втомилися? Це наша країна, наша земля».

Нагадаємо, що у Білому домі висловили припущення, що деякі північнокорейські війська можуть бути відправлені до російської Курської області. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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