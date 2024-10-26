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КНДР може відправити війська в російську Курську область – Білий дім

11:11, 26 жовтня 2024
США підозрюють про можливе перекидання північнокорейських військ до Курська.
КНДР може відправити війська в російську Курську область – Білий дім
Джерело фото: Chas.News
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У Білому домі висловили припущення, що деякі північнокорейські війська можуть бути відправлені до російської Курської області. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує «Голос Америки».

Кірбі зазначив, що США поки що не мають інформації про мету перебування північнокорейських військ у Курській області. «Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим», — додав він.

Днями раніше у своєму інтерв'ю Кірбі також зазначив, що США не мають чіткого уявлення про те, як північнокорейські солдати можуть бути залучені у війні проти України. «Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо», — повідомив він.

Раніше США підтвердили, що Північна Корея перекинула кілька тисяч своїх солдатів до Росії для підтримки Москви в агресії проти України. Українська та південнокорейська розвідки також заявляли, що перші війська КНДР вже прибули на фронт у Курській області, а загальна чисельність військових, відправлених Північною Кореєю в Росію, складає 12 тисяч.

Незважаючи на попередження з боку Києва та Сеула про можливе направлення тисяч північнокорейських військ до росії з початку жовтня, США офіційно підтвердили цю інформацію лише 23 жовтня, за день до ймовірного розгортання військ на Курському напрямку фронту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Пентагон офіційно підтвердив наявність військових КНДР у рф.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

У ЦПД РНБО пояснили, яка мета КНДР у відправці військ на російсько-українську війну.

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США війна

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