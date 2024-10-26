Кабмін запропонував нову пенсійну реформу – документ

Пропонується запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищені пенсії прокурорів з інвалідністю можуть стати каталізатором пенсійної реформи.

Міністерство соціальної політики України представило законопроєкт «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», який передбачає запровадження обов'язкових платежів до державних або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

За даними Федерації професійних спілок України, проект закону пропонує зменшити ставку Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 22% до 17% у перший рік впровадження, до 16% у другий рік, а з третього року — до 15%.

Обов’язковий накопичувальний внесок для працівників складе 1% від бази нарахування в перший рік, 2% — у другий, та 3% — у третій рік і надалі. Працівники також матимуть можливість сплачувати додатковий накопичувальний внесок в аналогічних пропорціях.

Для роботодавців обов’язковий накопичувальний внесок становитиме 1% у перший, 2% у другий і 3% у третій рік. З четвертого року, якщо працівник сплачує додатковий внесок, роботодавець виділяє частину єдиного внеску на накопичувальний внесок.

Самозайняті особи також зобов'язані сплачувати накопичувальні внески: 1% у перший рік, 2% у другий і 3% у третій рік. Накопичувальні внески для працівників і додаткові внески не вважаються єдиним внеском.

Несплата або несвоєчасна сплата внесків буде каратися штрафом у розмірі 20% від суми, що не була сплачена вчасно. Базою для нарахування накопичувальних внесків є загальна сума заробітної плати працівника, яка включає основну та додаткову заробітну плату, а також заохочувальні виплати. Накопичувальний внесок не підлягає оподаткуванню.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи.

Також повідомлялося, що 50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата.

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