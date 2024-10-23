У ЦПД пояснили, яка мета КНДР у відправці військ на російсько-українську війну

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що головна мета Північної Кореї у питанні відправки військових у росію – це дати їм можливість пройти «обкатку» в умовах реальних бойових дій.

Фото: Getty Images

Останнім часом у мережі публікується дедалі більше відео про присутність військових з КНДР на полігонах у росії. За даними начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирила Буданова, військові КНДР уже найближчим часом можуть бути відправлені у Курську область. Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про підготовку двох бригад із військових КНДР по 6000 солдатів, передає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, головна мета Північної Кореї у питанні відправки військових у росію – це дати їм можливість пройти «обкатку» в умовах реальних бойових дій.

«Для КНДР допомога росії військовими, окрім заробітку на цьому, також є обкаткою своїх солдат в умовах сучасної війни для подальшого протистояння з Південною Кореєю. курщина і участь у боях там стане першим етапом цієї обкатки», – зазначив він.

Андрій Коваленко також зауважив, що північнокорейські військові у прикордонних з Україною регіонах рф можуть бути використані для війни та будівництва фортифікацій, щоб таким чином розвантажити російську піхоту.

У ЦПД зазначили, що наразі цифра військових КНДР у росії – 12 тисяч. Серед них є 1500 спецпризначенців.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Додамо, США розслідують можливу участь військ КНДР у війні в Україні на боці рф

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.