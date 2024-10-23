У США відвідувачі McDonald's масово отруїлись, з’ївши чізбургер — є загиблий

За попередньою інформацією, кишкова паличка могла міститись в цибулі.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У США люди масово отруїлись в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Одна людина померла, ще десять були госпіталізовані. Про це повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Причиною стало зараження кишковою паличкою.

«Станом на 22 жовтня 10 штатах зареєстровано 49 випадків зараження штамом E. coli O157:H7, який спричинив спалах захворювання», – йдеться в повідомленні.

Відвідувачі McDonald's отруїлися «Роял Чізбургером». За попередньою інформацією, кишкова паличка могла міститись в цибулі.

Вказується, що перші випадки було зареєстровано 27 вересня.

За офіційною інформацією, заразилося 28 осіб, один житель штату Колорадо помер у результаті розвитку гемолітико-уремічного синдрому – утворення у дрібних судинах згустків крові, які блокують кровопостачання життєво важливих органів, зокрема нирок. Однак справжня кількість хворих може бути набагато вищою.

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