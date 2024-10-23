В США посетители McDonald's массово отравились, съев чизбургер — есть погибший

По предварительной информации, кишечная палочка могла помещаться в луке.

Иллюстративное фото из открытых источников

В США люди массово отравились в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Один человек умер, еще десять были госпитализированы. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Причиной стало заражение кишечной палочкой.

«По состоянию на 22 октября в 10 штатах зарегистрировано 49 случаев заражения штаммом E. coli O157:H7, который вызвал вспышку заболевания», – говорится в сообщении.

Посетители McDonald's отравились «Роял Чизбургером». По предварительной информации, кишечная палочка могла помещаться в луке.

Указывается, что первые случаи были зарегистрированы 27 сентября.

По официальной информации, заразилось 28 человек, один житель штата Колорадо умер в результате развития гемолитико-уремического синдрома – образования в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек. Однако истинное количество больных может быть гораздо выше.

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