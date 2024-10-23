Оклад 22 тыс грн — ГСА сообщила о наличии вакантной должности

ГСА ищет специалиста в департамент информационных технологий.

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Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии вакантной должности – главный специалист отдела автоматизации делопроизводства судов и статистики департамента информационных технологий.

Требования: наличие высшего юридического образования.

Стаж работы: приветствуется практический опыт работы в учреждениях правосудия Украины, в юридической сфере и на государственной службе.

Профессиональные знания: процессуальное законодательство, ведение деловой переписки и знание общих правил подготовки официальных писем и проектов нормативно-правовых актов, уверенный пользователь ПК (EXEL, WORD, POINT).

Личные качества: аналитические способности, стрессоустойчивость, коммуникативность, умение работать в команде.

Условия: полная занятость, работа в дружественном коллективе, социальные гарантии, предусмотренные КЗоТом, государственная служба.

Заработная плата: должностной оклад 22 451 грн

другие выплаты согласно действующему законодательству.

Обязанности:

Разработка проектов нормативно-правовых по усовершенствованию деловых процессов, обеспечивающих организацию работы в судах по осуществлению правосудия и выполнению управленческих функций с учетом современных технологий в судебной системе.

осуществление организационной оптимизации работы деловых процессов в судах по организации документооборота и судебной статистики;

осуществление методологического сопровождения автоматизации деловых процессов в судах по ведению делопроизводства, архива и судебной статистике;

осуществление контроля состояния делопроизводства в судах;

коммуникация с государственными органами;

подготовка докладов, презентаций, служебных, докладных записок;

проработка обращений граждан и запросов на публичную информацию;

исполнение других поручений руководителя.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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