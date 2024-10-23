Владимир Зеленский готовит еще один план по войне — он о внутренних действиях

Это не будет альтернативой Плану победы.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит внутренний план действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны. Он поручил органам власти разработать предложения к нему. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на собственные источники.

В частности, речь идет о документе, который касается внутренних решений во многих отраслях – военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другие.

Издание добавляет, что этот план не является альтернативой Плану победы.

По замыслу Главы государства этот план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

«Президент уже дал поручение по разработке этого плана», – сказал источник в команде Президента.

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