Володимир Зеленський готує ще один план щодо війни — він про внутрушні дії

Це не буде альтернативою Плану перемоги.

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Президент України Володимир Зеленський готує внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Він доручив органам влади розробити пропозиції до нього. Про це повідомляє ВВС Україна із посиланням на власні джерела.

Зокрема, йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох галузях – військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

Видання додає, що цей план не є альтернативою Плану перемоги.

За задумом Глави держави, цей план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

«Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану», – сказало джерело в команді Президента.

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