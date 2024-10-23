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В Україні роботу правоохоронців та МСЕК може замінити штучний інтелект, — нардеп

09:23, 23 жовтня 2024
У майбутньому штучний інтелект зможе виконувати роботу правоохоронців та працівників МСЕК.
В Україні роботу правоохоронців та МСЕК може замінити штучний інтелект, — нардеп
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В Україні у майбутньому функції правоохоронних органів та медико-соціальної експертної комісії може замінити штучний інтелект. Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко в ефірі «Новини.LIVE».

«Я думаю, що в майбутньому багато функцій наших правоохоронних органів замінить штучний інтелект, який точно неможливо буде підкупити, в тому числі по системі МСЕК», — зазначив нардеп.

За його словами, в разі залучення до реформи Міністерства цифрової трансформації України, то можна буде побачити дуже швидкий ефект.

Горбенко також запропонував залучати до роботи прокуратури, ТЦК, МСЕК та інших бійців, які повернулися із фронту. За словами нардепа, це стане для них «справедливою пенсією».

«І дуже важливо щодо справедливості: от знаєте, як там з окопів, щоб хлопці, демобілізуються, щоб ми їх не залишали, а якраз залучали в ту ж прокуратуру, в той же МСЕК чи ТЦК», — додав нардеп.

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МСЕК штучний інтелект

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