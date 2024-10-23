В Украине работу правоохранителей и МСЭК может заменить искусственный интеллект, — нардеп

В будущем искусственный интеллект сможет выполнять работу правоохранителей и работников МСЭК.

В Украине в будущем функции правоохранительных органов и медико-социальной экспертной комиссии могут заменить искусственный интеллект. Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко в эфире «Новости.LIVE».

«Я думаю, что в будущем многие функции наших правоохранительных органов заменят искусственный интеллект, который точно невозможно будет подкупить, в том числе по системе МСЭК», — отметил нардеп.

По его словам, в случае привлечения к реформе Министерства цифровой трансформации Украины, можно будет увидеть очень быстрый эффект.

Горбенко также предложил привлекать к работе прокуратуры, ТЦК, МСЭК и других вернувшихся с фронта бойцов. По словам нардепа, это станет для них «справедливой пенсией».

«И очень важно по справедливости: вот знаете, как там из окопов, чтобы ребята демобилизуются, чтобы мы их не оставляли, а как раз привлекали в ту же прокуратуру, в тот же МСЭК или ТЦК», — добавил нардеп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.