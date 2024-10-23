Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы войны и начала мирных переговоров

Остановка ударов по объектам энергетики может стать первым шагом к началу переговоров.

Взаимное прекращение обстрелов энергетических объектов и грузовых судов может открыть путь мирным переговорам и завершить горячую фазу войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Financial Times.

По словам Главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что россия, возможно, готова прекратить войну.

Президент считает, что, если Украина и рф договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.

«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да», — заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопросы гарантий безопасности, включая НАТО.

«Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопросы гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО», - подчеркнул Зеленский.

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