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Зеленський назвав перший крок для завершення гарячої фази війни та початку мирних переговорів

09:05, 23 жовтня 2024
Припинення ударів по об'єктах енергетики може стати першим кроком до початку переговорів.
Зеленський назвав перший крок для завершення гарячої фази війни та початку мирних переговорів
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Взаємне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та вантажних суден може відкрити шлях до мирних переговорів та завершити гарячу фазу війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Financial Times.

За словами Глави держави, коли мова йде про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що росія, можливо, готова припинити війну.

Президент вважає, що якщо Україна та рф домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.

«Ми побачили під час першого саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так», — заявив Володимир Зеленський.

Крім того, за словами Президента, Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.

«У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО», - наголосив Зеленський.

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рф Україна війна

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