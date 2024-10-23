Практика судів
  1. В Україні

Оклад 22 тис грн — ДСА повідомила про наявність вакантної посади

10:52, 23 жовтня 2024
ДСА шукає спеціаліста у департамент інформаційних технологій.
Оклад 22 тис грн — ДСА повідомила про наявність вакантної посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність вакантної посади - головний спеціаліст відділу автоматизації діловодства судів та статистики департаменту інформаційних технологій.

Вимоги: наявність вищої юридичної освіти.

Стаж роботи: вітається практичний досвід роботи в установах системи правосуддя Україні, в юридичній сфері та на державній службі.

Професійні знання: процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил підготовки офіційних листів та проектів нормативно- правових актів, впевнений користувач ПК (EXEL, WORD, POINT).

Особисті якості: аналітичні здібності, стресостійкість, комунікативність, вміння працювати в команді.

Умови: повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені КЗпП, державна служба.

Заробітна плата: посадовий оклад 22 451. грн

інші виплати згідно чинного законодавства.

Обов’язки:

Розроблення проектів нормативно-правових з вдосконалення ділових процесів, що забезпечують організацію роботи в судах щодо здійснення правосуддя та виконання управлінських функцій з урахуванням сучасних технологій в судовій системі.

здійснення організаційної оптимізації роботи ділових процесів в судах щодо організації документообігу та судової статистики;

здійснення методологічного супроводження автоматизації ділових процесів в судах з ведення діловодства, архіву та судової статистики;

здійснення контролю стану діловодства в судах;

комунікація з державними органами;

підготовка доповідей, презентацій, службових, доповідних записок тощо;

опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію;

виконання інших доручень керівника.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

Особа, щодо якої вирішувалося питання про примусові заходи медичного характеру, має право сама подавати апеляційну скаргу – Верховний Суд

Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності – позиція Верховного Суду.

Ухвалений на підставі угоди вирок стосовно однієї з кількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб – Верховний Суд

Такий вирок не є доказом винуватості інших осіб.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

РНБО доручило НАЗК, яке перевіряло декларацію очільниці Хмельницької МСЕК, перевірити стан імплементації рекомендацій

Перевірка НАЗК декларації очільниці Хмельницької МСЕК дала мало ефекту – що доручили НАЗК рішенням РНБО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду