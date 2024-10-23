Оклад 22 тис грн — ДСА повідомила про наявність вакантної посади

ДСА шукає спеціаліста у департамент інформаційних технологій.

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Державна судова адміністрація України повідомила про наявність вакантної посади - головний спеціаліст відділу автоматизації діловодства судів та статистики департаменту інформаційних технологій.

Вимоги: наявність вищої юридичної освіти.

Стаж роботи: вітається практичний досвід роботи в установах системи правосуддя Україні, в юридичній сфері та на державній службі.

Професійні знання: процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил підготовки офіційних листів та проектів нормативно- правових актів, впевнений користувач ПК (EXEL, WORD, POINT).

Особисті якості: аналітичні здібності, стресостійкість, комунікативність, вміння працювати в команді.

Умови: повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені КЗпП, державна служба.

Заробітна плата: посадовий оклад 22 451. грн

інші виплати згідно чинного законодавства.

Обов’язки:

Розроблення проектів нормативно-правових з вдосконалення ділових процесів, що забезпечують організацію роботи в судах щодо здійснення правосуддя та виконання управлінських функцій з урахуванням сучасних технологій в судовій системі.

здійснення організаційної оптимізації роботи ділових процесів в судах щодо організації документообігу та судової статистики;

здійснення методологічного супроводження автоматизації ділових процесів в судах з ведення діловодства, архіву та судової статистики;

здійснення контролю стану діловодства в судах;

комунікація з державними органами;

підготовка доповідей, презентацій, службових, доповідних записок тощо;

опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію;

виконання інших доручень керівника.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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