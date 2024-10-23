Оклад 22 тис грн — ДСА повідомила про наявність вакантної посади

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність вакантної посади - головний спеціаліст відділу автоматизації діловодства судів та статистики департаменту інформаційних технологій.
Вимоги: наявність вищої юридичної освіти.
Стаж роботи: вітається практичний досвід роботи в установах системи правосуддя Україні, в юридичній сфері та на державній службі.
Професійні знання: процесуальне законодавство, ведення ділового листування та знання загальних правил підготовки офіційних листів та проектів нормативно- правових актів, впевнений користувач ПК (EXEL, WORD, POINT).
Особисті якості: аналітичні здібності, стресостійкість, комунікативність, вміння працювати в команді.
Умови: повна зайнятість, робота в дружньому колективі, соціальні гарантії, передбачені КЗпП, державна служба.
Заробітна плата: посадовий оклад 22 451. грн
інші виплати згідно чинного законодавства.
Обов’язки:
Розроблення проектів нормативно-правових з вдосконалення ділових процесів, що забезпечують організацію роботи в судах щодо здійснення правосуддя та виконання управлінських функцій з урахуванням сучасних технологій в судовій системі.
здійснення організаційної оптимізації роботи ділових процесів в судах щодо організації документообігу та судової статистики;
здійснення методологічного супроводження автоматизації ділових процесів в судах з ведення діловодства, архіву та судової статистики;
здійснення контролю стану діловодства в судах;
комунікація з державними органами;
підготовка доповідей, презентацій, службових, доповідних записок тощо;
опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію;
виконання інших доручень керівника.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.
Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.
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