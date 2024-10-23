Пентагон офіційно підтвердив наявність військових КНДР у рф

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив: Є докази, що в росії є війська КНДР.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що є докази присутності північнокорейських військових у росії. Він зазначив, що поки невідомо, яку саме роль вони виконуватимуть. Про це пише Reuters.

Остін сказав, що аналітики Пентагону продовжують вивчати це питання.

“Є докази того, що в рф є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишається спостерігати. Це речі, які ми повинні з’ясувати”, – сказав він журналістам у Римі.

Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні рф проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

У ЦПД РНБО пояснили, яка мета КНДР у відправці військ на російсько-українську війну.

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