Практика судів
  1. У світі

У Німеччині пропонують змінити статус українських біженців для скорочення соціальних витрат

14:27, 23 жовтня 2024
Міністр фінансів Німеччини пропонує змінити виплати для українських біженців для стимулювання працевлаштування.
У Німеччині пропонують змінити статус українських біженців для скорочення соціальних витрат
Джерело фото: mbiz.censor.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував змінити правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати та стимулювати їх до пошуку роботи. Про це він заявив в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, повідомляє Spiegel.

Лінднер зазначив, що урізання так званих «громадянських грошей» (Bürgergeld), які наразі отримують українці, допоможе значно зекономити державні кошти. Однак для цього біженцям необхідно надати новий правовий статус. Міністр також розглядає можливість позбавлення українців права на ці виплати.

Замість стандартних соціальних виплат, які українці отримують на рівні з громадянами Німеччини, Лінднер пропонує запровадити комбінацію виплат для шукачів притулку та програм залучення до ринку праці. Ці виплати будуть меншими за поточні «громадянські гроші» і передбачатимуть гірший соціальний захист.

Крім того, міністр виступає за реформування системи компенсацій за житло, пропонуючи зробити відшкодування витрат на основі фіксованої ставки, а не фактичних витрат. Це, на його думку, дозволить заощадити мільярди євро.

«Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, та як вони її опалюватимуть. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро», — зазначив Лінднер, додавши, що ці зміни спрямовані на зменшення навантаження на бюджет Німеччини та залучення більшої кількості людей до роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду