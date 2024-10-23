У Німеччині пропонують змінити статус українських біженців для скорочення соціальних витрат

Міністр фінансів Німеччини пропонує змінити виплати для українських біженців для стимулювання працевлаштування.

Джерело фото: mbiz.censor.net

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував змінити правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати та стимулювати їх до пошуку роботи. Про це він заявив в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, повідомляє Spiegel.

Лінднер зазначив, що урізання так званих «громадянських грошей» (Bürgergeld), які наразі отримують українці, допоможе значно зекономити державні кошти. Однак для цього біженцям необхідно надати новий правовий статус. Міністр також розглядає можливість позбавлення українців права на ці виплати.

Замість стандартних соціальних виплат, які українці отримують на рівні з громадянами Німеччини, Лінднер пропонує запровадити комбінацію виплат для шукачів притулку та програм залучення до ринку праці. Ці виплати будуть меншими за поточні «громадянські гроші» і передбачатимуть гірший соціальний захист.

Крім того, міністр виступає за реформування системи компенсацій за житло, пропонуючи зробити відшкодування витрат на основі фіксованої ставки, а не фактичних витрат. Це, на його думку, дозволить заощадити мільярди євро.

«Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, та як вони її опалюватимуть. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро», — зазначив Лінднер, додавши, що ці зміни спрямовані на зменшення навантаження на бюджет Німеччини та залучення більшої кількості людей до роботи.

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