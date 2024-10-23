В Германии предлагают изменить статус украинских беженцев для сокращения социальных расходов

Министр финансов Германии предлагает изменить выплаты для украинских беженцев для стимулирования трудоустройства.

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Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил изменить правовой статус украинских беженцев, чтобы уменьшить расходы на социальные выплаты и стимулировать их к поиску работы. Об этом он заявил в интервью журналу WirtschaftsWoche, сообщает Spiegel.

Линднер отметил, что урезание так называемых «гражданских денег» (Bürgergeld), которые сейчас получают украинцы, поможет значительно сэкономить государственные средства. Однако для этого беженцам необходимо предоставить новый правовой статус. Министр также рассматривает возможность лишения украинцев права на эти выплаты.

Вместо стандартных социальных выплат, которые украинцы получают наравне с гражданами Германии, Линднер предлагает ввести комбинацию выплат для искателей убежища и программ привлечения к рынку труда. Эти выплаты будут меньше текущих «гражданских денег» и будут предусматривать худшую социальную защиту.

Кроме того, министр выступает за реформирование системы компенсаций за жилье, предлагая сделать возмещение расходов на основе фиксированной ставки, а не фактических расходов. Это, по его мнению, позволит сэкономить миллиарды евро.

«Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру, и как они ее будут отапливать. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро», - отметил Линднер, добавив, что эти изменения направлены на уменьшение нагрузки на бюджет Германии и привлечение большего количества людей к работе.

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