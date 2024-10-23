В Германии предлагают лишить украинских беженцев некоторые права — что известно

Однако украинские беженцы должны получить собственный правовой статус.

В Германии предлагается ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. С такой идеей выступил федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Wirtschaftswoche.

По его словам, цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда. Однако украинские беженцы должны получить собственный правовой статус.

Согласно замыслу, это должно быть сочетание «льгот для соискателей убежища в сочетании с инструментами политики рынка труда для граждан».

Украинцы все равно не будут проходить процедуру предоставления убежища, но не будут получать автоматически гражданскую помощь, «направленную на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы».

Также министр предлагает реформировать другие аспекты. В частности, возмещение расходов на жилье должно быть по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

«Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как они ее отапливают. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро», – объяснил Линднер.

Сейчас муниципалитеты возмещают расходы на аренду жилья и отопление получателей льгот и их семей в определенных региональных пределах. В первый год действует так называемый период ожидания. Соответствие стоимости проживания не проверяется, чтобы получатель пособия сосредоточился на поиске работы.

Однако примерно каждый второй получатель гражданской помощи продолжает его получать даже через полгода после начала работы. Это связано с низкой зарплатой или работой в неполный день. Особенно страдают люди с детьми.

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