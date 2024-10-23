Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

В Германии предлагают лишить украинских беженцев некоторые права — что известно

16:33, 23 октября 2024
Однако украинские беженцы должны получить собственный правовой статус.
В Германии предлагают лишить украинских беженцев некоторые права — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии предлагается ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. С такой идеей выступил федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Wirtschaftswoche.

По его словам, цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда. Однако украинские беженцы должны получить собственный правовой статус.

Согласно замыслу, это должно быть сочетание «льгот для соискателей убежища в сочетании с инструментами политики рынка труда для граждан».

Украинцы все равно не будут проходить процедуру предоставления убежища, но не будут получать автоматически гражданскую помощь, «направленную на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы».

Также министр предлагает реформировать другие аспекты. В частности, возмещение расходов на жилье должно быть по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

«Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как они ее отапливают. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро», – объяснил Линднер.

Сейчас муниципалитеты возмещают расходы на аренду жилья и отопление получателей льгот и их семей в определенных региональных пределах. В первый год действует так называемый период ожидания. Соответствие стоимости проживания не проверяется, чтобы получатель пособия сосредоточился на поиске работы.

Однако примерно каждый второй получатель гражданской помощи продолжает его получать даже через полгода после начала работы. Это связано с низкой зарплатой или работой в неполный день. Особенно страдают люди с детьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Условия проведения конкурса и отбора на должности судей необходимо упростить – ВККС и Верховная Рада

В ином случае, как считают в ВККС и в парламенте, конкурс в апелляции может провалиться, а в отборе на должности судей не будет много кандидатов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду