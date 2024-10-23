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ЮНЕСКО попросили повлиять на решение о демонтаже памятников Бунину, Паустовскому и Пушкину в Одессе

14:45, 23 октября 2024
Международные и украинские культурные деятели призывают ЮНЕСКО вмешаться в вопрос демонтажа памятников в Одессе, хотя бы «до более благоприятного времени».
ЮНЕСКО попросили повлиять на решение о демонтаже памятников Бунину, Паустовскому и Пушкину в Одессе
Источник фото: suspilne.media
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Украинские и международные культурные деятели обратились к организации ЮНЕСКО с просьбой обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно прекращения демонтажа памятников в Одессе. В письме, опубликованном итальянской газетой Il Foglio, авторы призывают отложить эти решения до более благоприятного времени.

Среди памятников, которые планируют демонтировать, упоминаются монументы русским писателям Ивану Бунину, Константину Паустовскому, а также маршалу Родиону Малиновскому. Также под угрозой демонтажа находится памятник Александру Пушкину, сооруженного в 1887-1889 годах на средства, собранные одесситами. Культурные деятели напоминают, что в январе 2023 года ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы объектом всемирного наследия под угрозой из-за российских атак. Однако сейчас, по мнению подписантов, новой угрозой для города стало решение о демонтаже 19 памятников без предварительных консультаций с общественностью.

Поэтому авторы письма просят ЮНЕСКО обратиться к Владимиру Зеленскому, чтобы тот отложил решение о деколонизации Одессы «до более благоприятного времени, которое [...] наступит вскоре после окончания войны».

«По сути, это уже привело к удалению с улиц некоторых выдающихся одесситов. Среди них были не только те, кто строил и защищал Одессу, но и те, кто противостоял и стал жертвой российского имперского и советского режимов. Среди них шотландский администратор Томас Кобли, который боролся с чумой 1812 года в Одессе, маршал Малиновский, который защищал город от нацистских войск, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, который в своих книгах осуждал советский режим, кандидат на Нобелевскую премию. победитель Константин Паустовский, который критиковал советскую революцию и никогда не был членом Коммунистической партии, Александр Пушкин, которого сослали в Одессу за антицарскую деятельность, и самый известный одесский писатель Исаак Бабель, которого убили во время сталинских чисток», - говорится в заявлении.

Авторы письма считают, что поспешная деколонизация города может нанести вред культурному наследию Одессы, в частности ее космополитическому духу. Они призывают проводить такие изменения только после экспертной оценки и общественных дебатов.

Среди подписантов письма, в частности, дочь Исаака Бабеля архитектор Лидия, его внук театральный режиссер Андрей Малаев-Бабель, основатель Молодежного симфонического оркестра Украины Оксана Лынив, основатель и художественный руководитель Одесского международного конкурса скрипачей Андрей Мурза, украинский пианист и руководитель миссии Ойстраха и Рихтера Юрий Дикий, американский писатель, основатель и редактор The Odessa Review Владислав Давидзон, украинский режиссер и режиссер фильма «Привоз» Ева Нейманн и другие.

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Одесса ЮНЕСКО

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