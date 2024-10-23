Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

ЮНЕСКО попросили вплинути на рішення про демонтаж пам'ятників Буніну, Паустовському та Пушкіну в Одесі

14:45, 23 жовтня 2024
Міжнародні та українські культурні діячі закликають ЮНЕСКО втрутитися в питання демонтажу пам'ятників в Одесі, хоча б «до більш сприятливого часу».
ЮНЕСКО попросили вплинути на рішення про демонтаж пам'ятників Буніну, Паустовському та Пушкіну в Одесі
Джерело фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські та міжнародні культурні діячі звернулися до організації ЮНЕСКО з проханням звернутися до Президента України Володимира Зеленського щодо припинення демонтажу пам'ятників в Одесі. У листі, опублікованому італійською газетою Il Foglio, автори закликають відкласти ці рішення до більш сприятливого часу.

Серед пам'яток, які планують демонтувати, згадуються монументи російським письменникам Івану Буніну, Костянтину Паустовському, а також маршалу Родіону Малиновському. Також під загрозою демонтажу перебуває пам'ятник Олександру Пушкіну, спорудженого у 1887–1889 роках на кошти, зібрані одеситами. Культурні діячі нагадують, що у січні 2023 року ЮНЕСКО визнала історичний центр Одеси об'єктом всесвітньої спадщини під загрозою через російські атаки. Проте зараз, на думку підписантів, новою загрозою для міста стало рішення про демонтаж 19 пам'ятників без попередніх консультацій з громадськістю.

Тож автори листа просять ЮНЕСКО звернутися до Володимира Зеленського, щоб той відклав рішення про деколонізацію Одеси «до більш сприятливого часу, який […] настане незабаром після закінчення війни».

«По суті, це вже призвело до видалення з вулиць деяких видатних одеситів. Серед них були не лише ті, хто будував і захищав Одесу, а й ті, хто протистояв і став жертвою російського імперського та радянського режимів. Серед них шотландський адміністратор Томас Коблі, який боровся з чумою 1812 року в Одесі, маршал Малиновський, який захищав місто від нацистських військ, лауреат Нобелівської премії Іван Бунін, який у своїх книгах засуджував радянський режим, кандидат на Нобелівську премію. переможець Костянтин Паустовський, який критикував радянську революцію і ніколи не був членом Комуністичної партії, Олександр Пушкін, якого заслали до Одеси за антицарську діяльність, і найвідоміший одеський письменник Ісаак Бабель, якого вбили під час сталінських чисток», – йдеться у заяві.

Автори листа вважають, що поспішна деколонізація міста може завдати шкоди культурній спадщині Одеси, зокрема її космополітичному духу. Вони закликають проводити такі зміни лише після експертної оцінки та громадських дебатів.

Серед підписантів листа, зокрема, донька Ісаака Бабеля архітектор Лідія, його онук театральний режисер Андрій Малаєв-Бабель, засновник Молодіжного симфонічного оркестру України Оксана Линів, засновник і художній керівник Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Андрій Мурза, український піаніст та керівник місії Ойстраха і Ріхтера Юрій Дикий, американський письменник, засновник і редактор The Odessa Review Владислав Давідзон, українська режисерка та режисер фільму «Привоз» Єва Нейманн та інші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса ЮНЕСКО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду