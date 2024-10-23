ЮНЕСКО попросили вплинути на рішення про демонтаж пам'ятників Буніну, Паустовському та Пушкіну в Одесі

Міжнародні та українські культурні діячі закликають ЮНЕСКО втрутитися в питання демонтажу пам'ятників в Одесі, хоча б «до більш сприятливого часу».

Джерело фото: suspilne.media

Українські та міжнародні культурні діячі звернулися до організації ЮНЕСКО з проханням звернутися до Президента України Володимира Зеленського щодо припинення демонтажу пам'ятників в Одесі. У листі, опублікованому італійською газетою Il Foglio, автори закликають відкласти ці рішення до більш сприятливого часу.

Серед пам'яток, які планують демонтувати, згадуються монументи російським письменникам Івану Буніну, Костянтину Паустовському, а також маршалу Родіону Малиновському. Також під загрозою демонтажу перебуває пам'ятник Олександру Пушкіну, спорудженого у 1887–1889 роках на кошти, зібрані одеситами. Культурні діячі нагадують, що у січні 2023 року ЮНЕСКО визнала історичний центр Одеси об'єктом всесвітньої спадщини під загрозою через російські атаки. Проте зараз, на думку підписантів, новою загрозою для міста стало рішення про демонтаж 19 пам'ятників без попередніх консультацій з громадськістю.

Тож автори листа просять ЮНЕСКО звернутися до Володимира Зеленського, щоб той відклав рішення про деколонізацію Одеси «до більш сприятливого часу, який […] настане незабаром після закінчення війни».

«По суті, це вже призвело до видалення з вулиць деяких видатних одеситів. Серед них були не лише ті, хто будував і захищав Одесу, а й ті, хто протистояв і став жертвою російського імперського та радянського режимів. Серед них шотландський адміністратор Томас Коблі, який боровся з чумою 1812 року в Одесі, маршал Малиновський, який захищав місто від нацистських військ, лауреат Нобелівської премії Іван Бунін, який у своїх книгах засуджував радянський режим, кандидат на Нобелівську премію. переможець Костянтин Паустовський, який критикував радянську революцію і ніколи не був членом Комуністичної партії, Олександр Пушкін, якого заслали до Одеси за антицарську діяльність, і найвідоміший одеський письменник Ісаак Бабель, якого вбили під час сталінських чисток», – йдеться у заяві.

Автори листа вважають, що поспішна деколонізація міста може завдати шкоди культурній спадщині Одеси, зокрема її космополітичному духу. Вони закликають проводити такі зміни лише після експертної оцінки та громадських дебатів.

Серед підписантів листа, зокрема, донька Ісаака Бабеля архітектор Лідія, його онук театральний режисер Андрій Малаєв-Бабель, засновник Молодіжного симфонічного оркестру України Оксана Линів, засновник і художній керівник Одеського міжнародного конкурсу скрипалів Андрій Мурза, український піаніст та керівник місії Ойстраха і Ріхтера Юрій Дикий, американський письменник, засновник і редактор The Odessa Review Владислав Давідзон, українська режисерка та режисер фільму «Привоз» Єва Нейманн та інші.

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