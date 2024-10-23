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У Німеччині пропонують позбавити українських біженців деяких прав — що відомо

16:33, 23 жовтня 2024
Натомість українські біженці мають отримати власний правовий статус.
У Німеччині пропонують позбавити українських біженців деяких прав — що відомо
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У Німеччині пропонують ввести новий правовий статус для біженців з України та позбавити їх громадянських прав. Із такою ідеєю виступив федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Wirtschaftswoche.

За його словами, мета полягає у тому, щоб зменшити витрати Німеччини на допомогу та залучити більше людей на ринок праці. Натомість українські біженці мають отримати власний правовий статус.

Згідно з задумом, це має бути поєднання «пільг для шукачів притулку в поєднанні з інструментами політики ринку праці для громадян».

Українці все одно не проходитимуть процедуру надання притулку, але не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, «яка спрямована на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи».

Також міністр пропонує реформувати й інші аспекти. Зокрема, відшкодування витрат на житло має бути за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

«Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро», - пояснив Лінднер.

Зараз муніципалітети покривають витрати на оренду житла та опалення отримувачів пільг та їхніх сімей у певних регіональних межах. У перший рік діє так званий період очікування. Відповідність вартості проживання не перевіряється, щоб одержувач допомоги зосередились на пошуку роботи.

Однак приблизно кожен другий отримувач цивільної допомоги продовжує її отримувати навіть через півроку після початку роботи. Це пов'язано з низькою зарплатою або роботою на неповний день. Особливо страждають люди з дітьми.

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