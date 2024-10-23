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Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф

14:47, 23 октября 2024
Министр обороны США Ллойд Остин заявил: Есть доказательства, что в россии есть войска КНДР.
Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф
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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что есть доказательства присутствия северокорейских военных в рф. Он отметил, что пока неизвестно, какую роль они будут выполнять. Об этом пишет Reuters.

Остин сказал, что аналитики Пентагона продолжают изучать этот вопрос.

“Есть доказательства того, что в россии есть войска КНДР. Что они делают? Остается наблюдать. Это вещи, которые мы должны узнать”, – сказал он журналистам в Риме.

Он отметил, что если намерением военных КНДР является участие в войне рф против Украины, то это "очень серьезный вопрос", который повлияет не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

В ЦПД СНБО объяснили, какая цель КНДР в отправке войск на российско-украинскую войну.

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США КНДР

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