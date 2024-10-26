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КНДР может отправить войска в российскую Курскую область – Белый дом

11:11, 26 октября 2024
США подозревают о возможной переброске северокорейских войск в Курск.
КНДР может отправить войска в российскую Курскую область – Белый дом
Фото из открытых источников
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В Белом доме высказали предположение, что некоторые северокорейские войска могут быть отправлены в российскую Курскую область. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует «Голос Америки».

Кирби отметил, что США пока не располагают информацией о цели пребывания северокорейских войск в Курской области. «Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным», - добавил он.

Днями ранее в своем интервью Кирби также отметил, что США не имеют четкого представления о том, как северокорейские солдаты могут быть вовлечены в войну против Украины. «Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем», - сообщил он.

Ранее США подтвердили, что Северная Корея перебросила несколько тысяч своих солдат в россию для поддержки Москвы в агрессии против Украины. Украинская и южнокорейская разведки также заявляли, что первые войска КНДР уже прибыли на фронт в Курской области, а общая численность военных, отправленных Северной Кореей в россию, составляет 12 тысяч.

Несмотря на предупреждения со стороны Киева и Сеула о возможном направлении тысяч северокорейских войск в россию с начала октября, США официально подтвердили эту информацию только 23 октября, за день до вероятного развертывания войск на Курском направлении фронта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

В ЦПД СНБО объяснили, какая цель КНДР в отправке войск на российско-украинскую войну.

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США война

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