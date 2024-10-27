Андрей Ермак объяснил, чем для Украины важна Курская операция

По словам главы Офиса Президента, Курская операция подвергла сомнению силу путина.

Источник фото: Ruslan Kaniuka/NurPhoto via AFPto

Украина своей операцией в Курской области показала слабость россиян. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

Да, после трех лет трудно продолжать воевать. Я это знаю. Потому мы работаем над переговорами. Но в Курске мы продемонстрировали слабость россиян», – подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, наступление ВСУ в Курской области было правильным решением.

«Наше военное руководство приняло решение с учетом ситуации, и я считаю, что оно было верным. Курск разрушил российский нарратив и подверг сомнению силу путина. У нас нет альтернативы, война продолжается», – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россияне ведут полномасштабное вторжение уже три года, однако Украина продолжает бороться.

«Никто ни за что не готов уступить. Как иначе объяснить это семьям наших погибших? Стоит ли сдаться россиянам, потому что европейцы устали? Это наша страна, наша земля».

Напомним, что в Белом доме высказали предположение, что некоторые северокорейские войска могут быть отправлены в российскую Курскую область. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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