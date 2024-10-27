Практика судов
  1. В Украине

Андрей Ермак объяснил, чем для Украины важна Курская операция

15:08, 27 октября 2024
По словам главы Офиса Президента, Курская операция подвергла сомнению силу путина.
Андрей Ермак объяснил, чем для Украины важна Курская операция
Источник фото: Ruslan Kaniuka/NurPhoto via AFPto
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина своей операцией в Курской области показала слабость россиян. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

Да, после трех лет трудно продолжать воевать. Я это знаю. Потому мы работаем над переговорами. Но в Курске мы продемонстрировали слабость россиян», – подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, наступление ВСУ в Курской области было правильным решением.

«Наше военное руководство приняло решение с учетом ситуации, и я считаю, что оно было верным. Курск разрушил российский нарратив и подверг сомнению силу путина. У нас нет альтернативы, война продолжается», – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россияне ведут полномасштабное вторжение уже три года, однако Украина продолжает бороться.

«Никто ни за что не готов уступить. Как иначе объяснить это семьям наших погибших? Стоит ли сдаться россиянам, потому что европейцы устали? Это наша страна, наша земля».

Напомним, что в Белом доме высказали предположение, что некоторые северокорейские войска могут быть отправлены в российскую Курскую область. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нового руководителя Бюро экономической безопасности назначат до конца февраля 2025 года

Процедура отбора нового главы Бюро экономической безопасности должно состояться с решающим голосом международных экспертов.

Направление сторонам судебных решений в одном конверте, даже в случае проживания их по одному адресу, ГПК не предусмотрено – Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что если участник дела не был уведомлен о рассмотрении дела и не получил судебного решения, такие обстоятельства следует считать пропуском срока по другим уважительным причинам, и не применять годовой преклюзивный срок.

Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду